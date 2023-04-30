Erkan Baş, Odatv’yi halka ‘havale etti’

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, kendisi hakkında ‘business class’ta yolculuk yaptığına’ dair bir haber yayınlayan Odatv’yi halka ‘havale etti.’

Fotoğraf: TİP

Baş, Twitter’dan Odatv‘nin dün “Erkan Baş’ın kazağından sonra şimdi de Business Class’taki yolculuğu tartışılacak” başlığıyla yayınladığı haberi alıntılayarak şunları yazdı:

“AKP’liler büyük sermayenin, tarikatların desteği yanında hazine yardımı alıyor. Yetmiyor devletin arabasıyla, uçağıyla geziyorlar. Ben, tüm adaylarımız gibi, ekonomik biletle, tarifeli uçakla her yere yetişmeye çalışıyorum, utanmadan bunları yazıyorlar. Halkımıza havale ediyorum.”