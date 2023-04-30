Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu ve Erdoğan İstanbul’da karşı karşıya gelmeyecek

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhur ittifakınının cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çakışan İstanbul mitingleri, Kılıçdaroğlu’nun mitinginin öne çekilmesiyle farklı günlerde düzenlenecek.

Görsel: Diken

7 Mayıs’taki mitinglerin aynı saatte yapılması bekleniyordu.


Kılıçdaroğlu’nun mitingi Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda, Erdoğan’ınki ise Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecekti.

Bugün Kılıçdaroğlu’nun programının değişmesiyle mitingler farklı günlerde düzenlenecek. Buna göre Kılıçdaroğlu, İstanbul mitingini 6 Mayıs Cumartesi saat 17.30’da düzenleyecek.

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