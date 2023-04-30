Gözaltındaki gazeteciler: Karartmaya karşı gazeteciliği savunmaya çağırıyoruz

Ankara başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteciler Dicle Müftüoğlu ve Sedat Yılmaz meslektaşlarına dayanışma çağrısı yaptı.

Avukatları, gazetecilerin Ankara’ya sevk sırasında 15 saat kelepçeli bir şekilde tutulduğunu, Sedat Yılmaz’ın dövüldüğünü söyledi.

Dicle Müftüoğlu

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu ve Mezopotamya Ajansı editörü Sedat Yılmaz, Ankara başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında dün Diyarbakır’da gözaltına alınıp Ankara’ya sevk edilmişti.

Ankara’da gözaltında tutulan gazeteciler, avukatları aracılığıyla meslektaşlarına ve çalışma arkadaşlarına yazılı birer mesaj yolladı.

Dicle Müftüoğlu’nun mesajı şöyle:

‘Gazeteciliği savunmaya çağırıyoruz’

“30 yılı aşkın bir geleneğin devamcıları olarak bir kez daha susturulmaya çalışıyoruz. Daha iki gün önce Diyarbakır’da yapılan operasyonda beş gazeteci tutuklandı. Yıllardır benzer operasyonlarla bizi kriminalize etmeye çalışanlara inat hakikat arayışımız sürüyor. Hiçbir engelleme bu gerçeği karartamaz. Tüm meslektaşlarımızı da bu karartma operasyonuna karşı gazeteciliği savunmaya çağırıyoruz.”

‘Güçlü, neşeli ve kudretliyim’

Sedat Yılmaz’ın mesajıysa şöyle:

Sedat Yılmaz

“Sevgili meslektaşlarım ve çalışma arkadaşlarım, gayet güçlü, neşeli ve kudretliyim. Mafya bozuntusu uyuşturucu baronlarına boyun eğmemiz, kalemimizi bükmemiz söz konusu olmaz. Sizden beklediğim dayanışmayı güçlü kılmanız. Dicle Müftüoğlu arkadaşımı da gördüm. Sizlere selamı var. Şu an ben, eşim, kız kardeşim gözaltındayız. 13 yaşındaki kızımızı Diyarbakır’da tanıdıklarımıza bırakmak zorunda kaldık.”

Müftüoğlu ve Yılmaz gözaltına alınmadan önce 27 Nisan’da Diyarbakır başsavcılığı gazetecilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı. Operasyon kapsamında gazeteciler Beritan Canözer, Abdurrahman Gök, Mehmet Şah Oruç, Remzi Akkaya ve Mikail Barut tutuklanmıştı.