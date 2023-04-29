Meslektaşlarının tutuklanmasını protesto eden gazeteciler gözaltına alındı

Meslektaşlarının tutuklanmasını İstanbul Kadıköy’de protesto eden gazetecilerden altısı gözaltına alındı.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Dört gün önce Diyarbakır merkezli bir operasyon başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında şimdiye dek aralarında gazeteci, avukat ve siyasetçilerin de olduğu 21 ilde 144 kişi gözaltına alınmıştı. Bunların 48’i tutuklanırken, 91’i de serbest bırakıldı.

Bugün de Mezopotamya Ajansı editörü Sedat Yılmaz ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu Diyarbakır’da gözaltına alındı.

İstanbul’daki gazeteciler, meslektaşları için Kadıköy’de bulunan Süreyya Operası önünde basın açıklaması yapmak istedi. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre açıklama için opera önünde bir araya gelen HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve beraberindeki birçok gazetecinin etrafı polisler tarafından çembere alındı.

Polis toplanan gazetecilere müdahale etti. Bu sırada gözaltına alınan gazetecilerin isimleri şöyle: Pınar Gayıp, Zeynep Kuray, Eylem Nazlıer, Serpil Ünal, Esra Soybir ve Yadigar Aygün.