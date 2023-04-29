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Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır’da iki gazeteci daha gözaltına alındı

Mezopotamya Ajansı editörü Sedat Yılmaz ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu Diyarbakır’da gözaltına alındı.

Dicle Müftüoğlu ve Sedat Yılmaz. Fotoğraf: MLSA

MA’nın aktardığına göre Yılmaz ve Müftüoğlu Ankara merkezli bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.


Ayrıca Yılmaz’ın eşi Diyarbakır’da ve kardeşi de İstanbul’da gözaltına alındı.

Dört gün önce de Diyarbakır merkezli bir operasyon başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında şimdiye dek aralarında gazeteci, avukat ve siyasetçilerin de olduğu 21 ilde 143 kişi gözaltına alınmıştı. Bunların 39’u tutuklanırken, 44’ü serbest bırakıldı.

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