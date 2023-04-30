Yılmaz Özdil, İzmir mitingi üzerinden muhalefete sataştı

Metin Feyzioğlu için ne uğraşmıştın CHP başına geçsin diye, neler yazmıştın, mesela o olsaydı ne güzel olurdu değil mi? Yada öve öve bitiremediğin Teğmen Çelebi veya yine pek beğendiğin Hulki Cevizoğlu. Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi çok zor oldu ama başardık vallahi de billahi de pic.twitter.com/CbwOUeWZ8j