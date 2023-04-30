Yılmaz Özdil, İzmir mitingi üzerinden muhalefete sataştı

İzmir mitingi üzerinden muhalefeti hedef alan yazar Yılmaz Özdil, tepki topladı.
Muhalefet bugün İzmir’de düzenleyeceği mitingle yüksek ses getirmeyi planlıyor. Bu mitinge kısa bir süre kala Yılmaz Özdil, paylaşımıyla muhalefeti hedef aldı.
Özdil, Twitter’daki mesajında, “Asla unutturmayacağımız bir gün… 20 yıldır karşı devrimle mücadele eden Mustafa Kemal’in askeri İzmirlilere bugün, mutant gazetecilerin borazanlığında, Davutoğlu’nu, Babacan’ı, kumpasçı The Taraf yazarını alkışlatacaklar” diye yazdı.
Özdil’in Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve İzmir’den aday gösterilen CHP’li Yüksel Taşkın’ı hedef alması Twitter’da tepki topladı. Özdil’e gelen eleştirilerin çoğuysa muhalefetin kendisine bir ‘konfor alanı’ oluşturduğuna yönelik. Paylaşımların bazıları şöyle: