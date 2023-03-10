Sözcü: Yılmaz Özdil kovulmadı, istifa etti

Sözcü gazetesi, kovulduğu iddia edilen eski yazarı Yılmaz Özdil hakkında bir açıklama yayımladı. Özdil’in kendi isteğiyle ayrıldığı belirtildi.

Sözcü’den Yılmaz Özdil açıklaması. (YouTube)

Sözcü’nün açıklaması şöyle:

*Sözcü gazetesinde yaklaşık 8,5 yıldan bu yana köşe yazarı olarak görev yapan, yazılarının virgülüne dahi müdahale edilmeyen Yılmaz Özdil kendi isteğiyle önce Sözcü televizyonundan ardından da Sözcü gazetesinden ayrılmıştır.

*Sosyal medyada Yılmaz Özdil hakkında yayılan ‘Kovuldu’ iddiaları asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Yaratılmak istenen algı operasyonlarına itibar edilmemeli, ayrılma kararının Özdil’in kendi tasarrufu olduğu herkesçe bilinmelidir.

*Sözcü gazetesine hiçbir siyasi parti ve kurum baskı yapamaz, talimat veremez, yazar attıramaz.

Ne olmuştu?

Yılmaz Özdil, ilk olarak Sözcü televizyonundaki genel yayın yönetmenliği görevinden, ardından da Sözcü gazetesinden ayrıldı. Özdil’in İYİ Parti’ye yakınlaştığı için işten çıkarıldığı iddia edilmişti. Bu iddiayı ortaya atanlar, Özdil’in önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den destek mesajı alması, daha sonra da İYİ Parti’ye yakın Yeniçağ gazetesinin Özdil’e kapılarını açtığını duyurmasından destek bulmuştu. Özdil’in istifa mesajını suç örgütü lideri Sedat Peker de retweet etmişti.