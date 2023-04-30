Demirtaş, ‘Saray’ın satın aldığı’ adaylara karşı uyardı

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, iktidar tarafından satın alındığını belirttiği siyasilere, gazetecilere ve ‘ajanlara’ karşı uyardı.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Demirtaş, 14 Mayıs seçimlerinden sonra ortaya çıkacak gerçeklere dikkat çekerek Twitter’dan şu mesajları paylaştı:

*Seçimden sonra ortaya çıkacak gerçeklerden biri de; Saray tarafından satın alınmış adaylar, ceplerine bol para doldurulmuş muhalif görünümlü ‘gazeteciler’ ve partilerin içine sızdırılmış ajanlar olacak.

*Ultra milliyetçi görünüp muhalefet edenlere kulaklarınızı tıkayın. Erdoğan’a açıktan destek veremedikleri için, muhalif görüntüsüyle görevlerini yerine getiriyorlar. Umutlarınızı, geleceğinizi satanlara bir ders verin ve oyunuzu değişim için kullanın.