Erdoğan: MİT, IŞİD liderini etkisiz hale getirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) radikal İslamcı IŞİD’in lideri Ebu Hüseyin El-Kureyşi’yi öldürdüğünü iddia etti.
Erdoğan, duyuruyu TRT Türk, ATV Avrupa, Euro D, Euro Star, Kanal 7 Avrupa ortak canlı yayınında verdi: “MİT, DEAŞ’ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun zamandır takip ediyordu, dün Suriye’deki operasyonla etkisiz hale getirildi.”
IŞİD’in kurucusu Ebu Bekir el-Bağdadi’nin Ekim 2019’da öldürülmesinden sonra radikal İslamcı örgüt, bir zamanlar ABD gözetiminde tutulan Iraklı ‘Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi’yi halefi olarak atamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden, 3 Şubat 2022’de ABD askerlerinin IŞİD’in bir numaralı lideri olarak bilinen ‘el Kureyşi’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda düzenlenen bir operasyonda öldürdüğünü açıklamıştı.
IŞİD, yeni seçilen liderin de 3 Kasım 2022’de öldürüldüğünü duyurmuştu.