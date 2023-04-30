Erdoğan: Alevi’ye de saygımız var, her türe saygımız var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bizim Alevi’ye de saygımız var, her türe saygımız var” dedi.

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Kılıçdaroğlu, 19 Nisan akşamı sosyal medya hesaplarından ‘Alevi’ başlığıyla paylaştığı videoda ilk defa oy kullanacak gençlere seslenmişti. Kılıçdaroğlu’na başta Aleviler olmak üzere aralarında siyasilerin de bulunduğu çok sayıda isimden destek gelmişti.

Partisinin Ankara mitinginde konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun bu videosunu bir kez daha hedef aldı:

*Kılıçdaroğlu yönetimi altında CHP, marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koçbaşı haline geldi.

*Ya sana kim dedi “Alevi misin, değil misin?” Bizim Alevi’ye de saygımız var, her türe saygımız var. E bunu söylemene ne gerek var?

*Sen Aleviliğini yaşa ama anlatmaya gerek yok. Bu tablo CHP’yle hiçbir ilgimiz olmamasına rağmen bizi bile rahatsız ediyor.