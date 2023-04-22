Kılıçdaroğlu’nun ‘Alevi’ videosu dünya basınında: Erdoğan’ın rakibi tabuları yıktı

Fransız haber ajansı AFP, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Alevi’ başlığıyla paylaştığı videoyu, “Erdoğan’ın rakibi tabuları yıktı” sözleriyle sayfasına taşıdı.

Kılıçdaroğlu, çarşamba akşamı sosyal medya hesaplarından ‘Alevi’ başlığıyla paylaştığı videoda ilk defa oy kullanacak gençlere seslenmişti.

“Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslüman’ım. Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur, diyecek misin?” diyen Kılıçdaroğlu’na başta Aleviler olmak üzere aralarında siyasilerin de bulunduğu çok sayıda isimden destek gelmişti.

Kılıçdaroğlu’nun görüntülenme rekoru kıran videosu Fransa basınına da yansıdı. AFP, Kılıçdaroğlu’nun ‘Sünni ağırlıklı bir ülkedeki seçmenlerin 14 Mayıs’ta Alevi bir cumhurbaşkanını seçmeye hazır olmadıklarına dair açıkça dillendirilmeyen bir endişeyi ele aldığını’ yazdı.

Türkiye’deki Alevilerin ayrımcılık ve ibadethanelerine saldırılar nedeniyle kimliklerini gizli tutma eğiliminde olduğunu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Alevileri ‘yeni bir din icat etmek’le suçladığını yazan AFP, Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliğini hiç gizlemediğini ancak nadiren bu konudan bahsettiğini ekledi.

Kılıçdaroğlu’nun seçmenlere hükümetin çizgisinde olan ana akım medyadan değil sosyal medya platformu Twitter üzerinden seslendiği izlenimini paylaşan AFP, Kılıçdaroğlu’nun videosunun seçimlere bir aydan az süre kala ülkede bir sansasyon yarattığını yazdı: “Erdoğan’ın önümüzdeki ay yapılacak seçimlerdeki rakibi, onlarca yıldır ayrımcılığa ve şiddetli saldırılara maruz kalan bir grup olan Alevi olmaktan söz ederek Türkiye’deki siyasi bir tabuyu yıktı.“

Videonun hükümet kanadından tepki aldığını da kaydeden AFP, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Bugüne kadar söylememiş de neden şimdi söylüyor? ‘Alevi oy alamaz, toplum bunu sorgular’ diyen biz değiliz, bizim böyle derdimiz de yok” eleştirilerini hatırlattı.