Demirtaş, ‘Alevi’ videosunu alıntıladı: Hissederek izlenmeli

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Alevi’ videosunu alıntılayarak “Herkes gönül gözüyle izlemeli, kalbiyle hissederek dinlemeli” diye yazdı.

Görsel: Diken

Demirtaş, Twitter’dan Kılıçdaroğlu’nun paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı: “Herkes gönül gözüyle izlemeli, kalbiyle hissederek dinlemeli. Bu topraklarda ayrımcılık olmadan, eşitçe, kardeşçe, huzur içinde yaşamak mümkün. Sayın Kılıçdaroğlu’nu kutluyor, bu güzel mesajlarını canıgönülden destekliyorum.”

Herkes gönül gözüyle izlemeli, kalbiyle hissederek dinlemeli.



Bu topraklarda ayrımcılık olmadan, eşitçe, kardeşçe, huzur içinde yaşamak mümkün.



Sayın Kılıçdaroğlu'nu kutluyor, bu güzel mesajlarını canıgönülden destekliyorum. https://t.co/Vu8nlMtA2A — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 20, 2023

Kılıçdaroğlu, dün Twitter’dan yayınladığı videoda Alevi olduğunu dillendirerek şunları demişti:

*Kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır. Ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir, onları seçemeyiz. Onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Ancak hayatta seçebileceğimiz çok önemli şeyler var. İyi bir insan olmayı, dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, vicdanlı olmayı, erdemli ve adil olmayı seçebiliriz. Daha iyi bir yaşamı özgür ve zengin bir ülkede yaşamayı seçebiliriz. Ve bu seçimlerimiz hem bizi, hem içinde bulunduğumuz toplumu hızla değiştirebilir.

*Artık kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız. Artık ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız. Ortaklıklarımızı ve ortak hayallerimizi konuşacağız. Bu değişim seferimize katılacak mısın? Bu değişimde benimle birlikte duracak mısın? “Alevi olmaz” diyen bu sisteme “Doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur” diyecek misin?