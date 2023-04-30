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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’nun İzmir mitingi öncesi görüntüler: ‘Ne güzel bir gün’

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mitingi öncesi İzmir’den görüntüler…

Millet İttifakı'nın İzmir mitingi başlamak üzere. (AA)
Millet ittifakının İzmir mitingi başlamak üzere. (AA)

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