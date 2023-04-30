Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mitingi öncesi İzmir’den görüntüler…
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Kılıçdaroğlu’nun İzmir mitingi öncesi görüntüler: ‘Ne güzel bir gün’
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mitingi öncesi İzmir’den görüntüler…
Millet ittifakının İzmir mitingi başlıyor
Millet ittifakını oluşturan CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin ilk ortak mitingi İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenleniyor.
Babacan, Erdoğan’ı alıntıladı: Taklitlerimizden sakının
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yurt dışındaki vatandaşlarla ilgili hazırladıkları eylem planının AKP tarafından kopyalandığını belirtti.
Fransa’da yayalar için trafik lambalarına turuncu ışık eklendi
Fransa’da yayalara kırmızıda durma alışkanlığı kazandırmak amacıyla trafik lambalarına yeşilden sonra yanacak turuncu ışık eklendi.
Fırat Üniversitesi, Hasan Can Kaya’nın Elazığ şakasını yargıya taşıyor
Komedyen Hasan Can Kaya’nın ‘Konuşanlar’ programında Elazığ’a yönelik yaptığı şaka eleştirilere neden olurken Fırat Üniversitesi, Kaya hakkında hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.
Demirtaş, ‘Saray’ın satın aldığı’ adaylara karşı uyardı
HDP’li Selahattin Demirtaş, iktidar tarafından satın alındığını belirttiği siyasilere, gazetecilere ve ‘ajanlara’ karşı uyardı.
Yılmaz Özdil, İzmir mitingi üzerinden muhalefete sataştı
Muhalefetin İzmir mitingine kısa bir süre kala Yılmaz Özdil, paylaşımıyla muhalefeti hedef aldı.
Monarşi tarihinde ilk: Charles, taç giyme töreninde ‘gelenekleri’ yıkıyor
İngiltere Kralı 3. Charles için düzenlenecek taç giyme töreni, kraliyet ailesinde daha önce görülmeyen bazı yeni uygulamalara sahne olacak.
Skandal dolandırıcılık: Tutuklu sayısı dörde yükseldi
Denizbank ’ın bir şube müdürünün tutuklanması üzerine patlak veren ‘skandal dolandırıcılık’ soruşturmasında tutuklu sayısı dörde yükseldi.
Michelle Obama, Bruce Springsteen’in vokalisti oldu
ABD’nin eski first lady’si Michelle Obama, Barcelona’daki Bruce Springsteen konserinde sahneye çıkarak şarkı söyledi.