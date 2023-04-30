İzmir mitinginde konuşan millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu seçimler Türkiye’ye demokrasi getirme seçimidir” dedi.

Millet ittifakının İzmir mitingi başlamadan Gündoğdu Meydanı’nda büyük bir kalabalık toplandı.

Miting alanına feribotla gelen Kılıçdaroğlu‘nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*İzmir’deyiz. Kuruluş ve kurtuluşun kentindeyiz. Hasan Tahsinlerin kentindeyiz.

Fotoğraf: Diken

*Dersime çalıştım. İzmir’de kaç genç ilk defa oy kullanacak diye baktım. 215 bin 650 genç İzmir’de ilk defa oy kullanacak.

*Bu seçimler kadın-erkek eşitliğini sağlama seçimidir. Kavga değil barışmayı sağlama seçimidir. Ayrışma değil, kucaklama seçimidir.

*Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte sandığa gideceğiz ve Türkiye’yi aydınlığa birlikte çıkacağız.

*Bu seçimler Türkiye’ye demokrasi getirme seçimidir.

*Bir şampiyonlar ligi kurduk. Dünyanın her tarafından en yetkin insanlarla birlikteyiz.

*Sizden tek isteğim sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Sandığa gitmemiş bir arkadaşınızı ikna edin, sandığa birlikte gidin.

*418 milyar doları son kuruşuna kadar alıp Türkiye’ye getireceğim merak etmeyin.

*Uluslararası hiçbir mahkeme bir devletin soyulmasına evet dememiştir. Hukuk içinde, adalet içinde çalınan bütün paraları getireceğiz.

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