Akşener, Onur Erim’in hakaretinden Erdoğan’ı hatırlattı

AKP’li danışmanlardan Onur Erim’in cinsiyetçi sözlerle hedef aldığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bunların seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a kaybettireceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. (AA)

A Haber yayınında Merve Türkay, “Diyor ki Meral Hanım, ‘Benim elim teröristin eline bugüne kadar değmedi’ dedi. Seçmeni ikna edici bir açıklama mı sizce” diye sormuş, Onur Erim’se, “Teröriste eli değmemesi mühim değil, başka şekilde değmiştir…” sözlerini sarf etmişti.

Karar TV’de konuşan Akşener, bu sözlere sert çıkıştı.

Akşener’in açıklaması şöyle:

*2015’te ben 59 yaşındayken, eşimi aldatmışım gibi ima ettiler. O zaman neyi gördüm biliyor musunuz? Mücadelemin esası o. Sizin yaşınızdaki, benden çok daha genç kadınların başı açık, kapalı fark etmiyor yaşadıkları bana yansımaya başladı. Tunceli’den de arayan oldu, İstanbul’dan da arayan oldu… Ben o zaman ayağa kalkıp bir mücadele başlattım. O mücadele bugün, beni karşınızda oturan bir partinin genel başkanı etti.

*Bu tür konuşmalar, hep yol su elektrik olarak bizzat Erdoğan’a gider. Yorgunluğum gider benim şimdi, 15 Mayıs sabahına kadar nefes almadan çalışmazsan namerdim. Kılıçdaroğlu’nu seçtirmek için derim soyulacak artık. Niye? Çünkü bu tür konularda özne ben değilim, cinsiyetim.

*Bir erkek politikacıya bu söylenmezdi, hakaret edilebilir, PKK’lı denilir, bir sürü şey söylenebilir ama cinsiyetini çağrıştıracak… Şuur altı devreye giriyor, ağızdan o çıkıyor. Dolayısıyla bu ilgili kişi önceden de başka bir hakarette bulunmuştu. Ben çok dikkatle mahkemeye veririm herkesi, öbüründe de yaptığım gibi.

*Cumhurbaşkanı kadınlara kalkıp ‘sürtük’ derse olmaz…. Çok rahat bir biçimde bu erkekler konuşabiliyor, başına bir şey gelmeyeceğini düşündüğü için. Anahtar cümle, ‘başına bir şey gelmeyeceğini bildiği için’…