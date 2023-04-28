Akşener, A Haber yayınında cinsiyetçi sözlerle hedef alındı; İYİ Partililer kapıya dayandı

İYİ Partililer, A Haber yayınında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında “Teröriste eli değmemesi mühim değil, başka şekilde değmiştir” diyen Onur Erim’e tepki göstermek için A Haber’in kapılarına dayandı.

Fotoğraf: Twitter

A Haber’in cuma geceki yayınında emek ve özgürlük ittifakının millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı tartışıldı.

Yayında sunucu Merve Türkay, “Diyor ki Meral Hanım, ‘Benim elim teröristin eline bugüne kadar değmedi vallahi de billahi de’ dedi. Seçmeni ikna edici bir açıklama mı sizce” diye sordu.

Yayında bulunan Onur Erim’se “Teröriste eli değmemesi mühim değil, başka şekilde değmiştir…” dedi.

Erim’in bu sözleri sosyal medyada infial yaratırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter’dan şunları yazdı: “Siyaseti ahlak dışı ve cinsiyetçi söylemlerden arındırmak gerek. Bu kirli söylemleri kınıyor, İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in her zaman yanında olduğumuzu tekrar hatırlatıyorum.”

Siyaseti ahlak dışı ve cinsiyetçi söylemlerden arındırmak gerek.



Bu kirli söylemleri kınıyor, İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in her zaman yanında olduğumuzu tekrar hatırlatıyorum. https://t.co/tcUPulbeKE — Mansur Yavaş 2023 (@mansuryavas23) April 28, 2023

Daha sonraysa İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, tüm İstanbul il teşkilatını A Haber önündeki basın açıklamasına davet etti.

Tüm İstanbul il teşkilatımızı, Genel Başkanımıza dil uzatan Onur Erim denen terbiyesize haddini bildirmek üzere A Haber önünde yapacağımız basın açıklamasına çağırıyoruz.



Bu ahlaksızlık, terbiyesizlik yanınıza kalmayacak!



Hesap vereceksiniz! — Coşkun Yıldırım (@CoskunYildirm34) April 28, 2023

Bunun üzerine İYİ Partililer A Haber merkezinin kapılarına dayanarak “Milletin umudu Meral Akşener” diye slogan attı.