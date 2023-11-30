Akşam Postası / 30 Kasım 2023

ABD, Türkiye’ye ‘Hamas’ endişesini iletmiş
ABD’nin Türkiye’ye ‘Hamas’ın parasal kaynakları’ konusundaki ‘derin endişelerini’ ilettiği bildirildi.
TTB davasında karar: Merkez Konseyi üyeleri görevden alındı
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle görülen davada, üyelerin görevden alınmasına karar verildi.
Enflasyonda yeniden hızlanma bekleniyor
Bloomberg HT’nin kasım ayı enflasyon beklentisine göre yıllık enflasyonun artışını yeniden hızlandırması bekleniyor.
Şimşek ‘Enflasyonu artırıyor’ dedi: Vergi artışları tekrarlanmayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV, ÖTV gibi vergi artışlarının tekrarlanmayacağını söyledi.
İmamoğlu’na ‘siyasi yasak’ istenilen dava seçim sonrasına ertelendi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasak ve hapis istemiyle yargılandığı dava seçim sonrasına ertelendi.
KKM hesaplarındaki çıkış ‘hız kesti’
Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 2 trilyon 738 milyar liraya geriledi.
ABD’nin eski dışişleri bakanı Henry Kissinger, 100 yaşında öldü
Eski ABD dışişleri bakanı Henry Kissinger, 100 yaşında öldü.
Rekabet Kurulu’ndan ilaç şirketlerine soruşturma: Listede devler de var
Rekabet Kurulu, çoğunluğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren 19 şirket hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.
Fransa’da bakanlara Telegram, WhatsApp ve Signal yasağı
Fransa’da kabine üyelerine Telegram, WhatsApp ve Signal uygulamalarını kullanmama talimatı gönderildi.
Beş gece boyunca oyun yayını açan stajyer öğrenci ‘yorgunluktan’ hayatını kaybetti
Çin’de bir öğrenci, staj yaptığı şirkette peş peşe beş gece boyunca oyun yayını açtıktan sonra ‘yorgunluktan’ hayatını kaybetti.
Nepal’de ilk eşcinsel evlilik
Nepal’de eşcinsel evliliklerin yasal hale gelmesinin ardından ilk evlilik yapıldı.