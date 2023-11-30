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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 30 Kasım 2023

ABD, Türkiye’ye ‘Hamas’ endişesini iletmiş

ABD’nin Türkiye’ye ‘Hamas’ın parasal kaynakları’ konusundaki ‘derin endişelerini’ ilettiği bildirildi.

TTB davasında karar: Merkez Konseyi üyeleri görevden alındı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle görülen davada, üyelerin görevden alınmasına karar verildi.  


Enflasyonda yeniden hızlanma bekleniyor

Bloomberg HT’nin kasım ayı enflasyon beklentisine göre yıllık enflasyonun artışını yeniden hızlandırması bekleniyor.

Beşiktaş, evinde ‘farklı’ yenildi: 5-0

Şimşek ‘Enflasyonu artırıyor’ dedi: Vergi artışları tekrarlanmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV, ÖTV gibi vergi artışlarının tekrarlanmayacağını söyledi.

İmamoğlu’na ‘siyasi yasak’ istenilen dava seçim sonrasına ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasak ve hapis istemiyle yargılandığı dava seçim sonrasına ertelendi.

Gizli saklı müdavim meyhanesi

KKM hesaplarındaki çıkış ‘hız kesti’

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar 2 trilyon 738 milyar liraya geriledi.

Turkcell’e ‘pedofili destekçisi’ ve ‘sansürcü’ demek ifade özgürlüğü sayıldı

ABD’nin eski dışişleri bakanı Henry Kissinger, 100 yaşında öldü

Eski ABD dışişleri bakanı Henry Kissinger, 100 yaşında öldü.

Rekabet Kurulu’ndan ilaç şirketlerine soruşturma: Listede devler de var

Rekabet Kurulu, çoğunluğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren 19 şirket hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Fransa’da bakanlara Telegram, WhatsApp ve Signal yasağı

Fransa’da kabine üyelerine Telegram, WhatsApp ve Signal uygulamalarını kullanmama talimatı gönderildi.

70’inde doğurdu, hem de ikiz

Beş gece boyunca oyun yayını açan stajyer öğrenci ‘yorgunluktan’ hayatını kaybetti

Çin’de bir öğrenci, staj yaptığı şirkette peş peşe beş gece boyunca oyun yayını açtıktan sonra ‘yorgunluktan’ hayatını kaybetti.

Merriam-Webster Sözlüğü’nden yılın kelimesi: Otantik

Nepal’de ilk eşcinsel evlilik

Nepal’de eşcinsel evliliklerin yasal hale gelmesinin ardından ilk evlilik yapıldı.

Televizyon tarihinin en nefret edilen dizi karakterleri: ‘Caillou’ da listede!

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