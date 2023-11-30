Televizyon tarihinin en nefret edilen dizi karakterleri: 'Caillou' da listede!

Tüm zamanların en nefret edilen dizi karakterleri oylamasına ‘Game of Thrones’ kahramanları damga vurdu.

Fotoğraflar: (soldan sağa) Joffrey Baratheon, The Governor (Vali), Caillou, Skyler White, Ramsay Bolton.

Birçok kişi, dizi veya film izlerken karakterlerle kendini özdeşleştirir; kimileri hayranlık duyar, kimileri çok sever kimileri ise nefret eder… Ancak genelde sevilen karakterler değil, hep nefret edilen karakterler çok konuşulur ve akıllarda kalır. Peki, öyleyse dizi tarihinin en çok nefret edilen karakterleri hangileri?

Sık sık tartışılan bu konu, Ranker üzerinden yapılan yeni bir anketle tekrar gündeme geldi.

30 bine yakın izleyicinin katıldığı ankette çıkan sonuçlar çok şaşırtıcı olmasa da bazı dikkat çekici isimleri de içeriyor.

Örneğin, HBO’nun popüler dizisi ‘Game of Thrones’ karakterlerinin listede çoğunlukta olması çok şaşırtıcı olmasa gerek. Tartışmasız dizi ve film tarihinin en sevilmeyen karakterleri arasına adını yazdıran Jack Gleeson’ın hayat verdiği ‘Joffrey Baratheon’ 178 bin oyla zirvede yer aldı. Onu Joffrey diziden çıktıktan sonra daha çok ekranda gördüğümüz ‘Ramsay Bolton’ takip ediyor. Cersei Lannister, Petyr Baelish, Roose Bolton gibi diğer ‘Game of Thrones’ karakterleri de listede.

‘The Walking Dead’, ‘Breaking Bad’ ve ‘The Sopranos’ gibi çok popüler dizilerden karakterler de listeye girmeyi başarırken, listenin en çok dikkat çekeni Türkiye’de de bir zamanlar çok popüler olan ‘Caillou’ çizgi dizisinin baş karakteri dört yaşındaki ‘Caillou’ oldu.

Listeye dokuzuncu sıradan giren Caillou, şımarıklığı, sürekli sızlanması, bencil olması, çocuklara kötü örnek olabilmesi gibi nedenlerden dolayı ‘sinir bozucu’ olarak nitelendiriliyor.

Listenin ilk 20’si şöyle:

Joffrey Baratheon – Game of Thrones

Ramsey Bolton – Game of Thrones

Shou Tucker – Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Rachel Berry – Glee

The Governor (Vali) – The Walking Dead

Todd Alquist – Breaking Bad

Livia Soprano – The Sopranos

Cersei Lannister – Game of Thrones

Caillou – Caillou

Ed Peletier – The Walking Dead

Will Schuester – Glee

Ezra Fitz – Pretty Little Liars

Petyr Baelish – Game of Thrones

Paige McCullers – Pretty Little Liars

Janice Soprano – The Sopranos

Roose Bolton – Game of Thrones

Skyler White – Breaking Bad

Lori Grimes – The Walking Dead

Dawson Leery – Dawson’s Creek

John Gilbert – The Vampire Diaries

Tüm listeyi görmek ve oy kullanmak isteyenler bağlantıya buradan ulaşabilir.