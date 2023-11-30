Televizyon tarihinin en nefret edilen dizi karakterleri: 'Caillou' da listede!

Tüm zamanların en nefret edilen dizi karakterleri oylamasına ‘Game of Thrones’ kahramanları damga vurdu.
Birçok kişi, dizi veya film izlerken karakterlerle kendini özdeşleştirir; kimileri hayranlık duyar, kimileri çok sever kimileri ise nefret eder… Ancak genelde sevilen karakterler değil, hep nefret edilen karakterler çok konuşulur ve akıllarda kalır. Peki, öyleyse dizi tarihinin en çok nefret edilen karakterleri hangileri?
Sık sık tartışılan bu konu, Ranker üzerinden yapılan yeni bir anketle tekrar gündeme geldi.
30 bine yakın izleyicinin katıldığı ankette çıkan sonuçlar çok şaşırtıcı olmasa da bazı dikkat çekici isimleri de içeriyor.
Örneğin, HBO’nun popüler dizisi ‘Game of Thrones’ karakterlerinin listede çoğunlukta olması çok şaşırtıcı olmasa gerek. Tartışmasız dizi ve film tarihinin en sevilmeyen karakterleri arasına adını yazdıran Jack Gleeson’ın hayat verdiği ‘Joffrey Baratheon’ 178 bin oyla zirvede yer aldı. Onu Joffrey diziden çıktıktan sonra daha çok ekranda gördüğümüz ‘Ramsay Bolton’ takip ediyor. Cersei Lannister, Petyr Baelish, Roose Bolton gibi diğer ‘Game of Thrones’ karakterleri de listede.
‘The Walking Dead’, ‘Breaking Bad’ ve ‘The Sopranos’ gibi çok popüler dizilerden karakterler de listeye girmeyi başarırken, listenin en çok dikkat çekeni Türkiye’de de bir zamanlar çok popüler olan ‘Caillou’ çizgi dizisinin baş karakteri dört yaşındaki ‘Caillou’ oldu.
Listeye dokuzuncu sıradan giren Caillou, şımarıklığı, sürekli sızlanması, bencil olması, çocuklara kötü örnek olabilmesi gibi nedenlerden dolayı ‘sinir bozucu’ olarak nitelendiriliyor.
Listenin ilk 20’si şöyle:
- Joffrey Baratheon – Game of Thrones
- Ramsey Bolton – Game of Thrones
- Shou Tucker – Fullmetal Alchemist: Brotherhood
- Rachel Berry – Glee
- The Governor (Vali) – The Walking Dead
- Todd Alquist – Breaking Bad
- Livia Soprano – The Sopranos
- Cersei Lannister – Game of Thrones
- Caillou – Caillou
- Ed Peletier – The Walking Dead
- Will Schuester – Glee
- Ezra Fitz – Pretty Little Liars
- Petyr Baelish – Game of Thrones
- Paige McCullers – Pretty Little Liars
- Janice Soprano – The Sopranos
- Roose Bolton – Game of Thrones
- Skyler White – Breaking Bad
- Lori Grimes – The Walking Dead
- Dawson Leery – Dawson’s Creek
- John Gilbert – The Vampire Diaries
Tüm listeyi görmek ve oy kullanmak isteyenler bağlantıya buradan ulaşabilir.