Şimşek 'Enflasyonu artırıyor' dedi: Vergi artışları tekrarlanmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV, ÖTV gibi vergi artışlarının tekrarlanmayacağını söyledi.

Mehmet Şimşek. (Reuters)

Bakan Şimşek, TRT Haber’e konuştu. Açıkladıkları ‘Orta Vadeli Program’ın enflasyonu önce kontrol altına alıp, daha sonra da tek haneye indirecek bir program olduğunu belirten Şimşek, “Burada hedefimiz bu sene enflasyonu kontrol altına almak. Gelecek sene sonu yüzde 34’e indirmek. Daha sonraki 2025 ve 2026 sonunda da tek haneye düşürmek” dedi.

Verginin tabana yayılması konusunda çok ciddi adımlar atacaklarını vurgulayan Şimşek, devamında şunları kaydetti:

“Şu anda hummalı bir reform çalışmamız var. Bir taraftan kamu harcamalarını nasıl daha rasyonel hale getirebiliriz, nasıl daha verimli alanlara kanalize edebiliriz kastım o. Yani tasarruf harcamamak değildir kamuda. Kamuda tasarruf kaynakların doğru alanlara yönlendirilmesidir. Tabii ki gereksiz harcamaların da kaldırılmasını içeriyor bu.

Biz bu sene temmuz ayında bütçeyi düzeltmek için KDV gibi, akaryakıta ÖTV gibi enflasyonu artıran bazı vergi artışlarına gittik. Şimdi bu vergi artışları tekrarlanmayacak. Yani gelecek sene sistemden çıkmış olacak.”