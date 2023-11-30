Fransa'da bakanlara Telegram, WhatsApp ve Signal yasağı

Fransa’da kabine üyelerine Telegram, WhatsApp ve Signal uygulamalarını kullanmama talimatı gönderildi.

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Le Figaro’nun haberine göre başbakanlık ofisinden yayınlanan genelgede, bakanlar ve bakanlık çalışanlarından söz konusu uygulamaları telefonlarından silmeleri istendi.

Gizli bilgiler içeren görüşmeler için ‘güvenliğin güçlendirilmesi’ amaçlanan genelgede, kabine üyelerinin en geç 8 Aralık’a kadar yerli mesajlaşma uygulaması Olvid’i kurmaları gerektiği kaydedildi.

Genelgede, Olvid uygulamasının Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Ajansı’ndan (ANSSI) ‘birinci seviyede güvenlik sertifikası alan tek uygulama’ olduğu belirtildi.

Olvid yazılım şirketi, 2019’da iki Fransız siber güvenlik uzmanı tarafından kurulmuştu.