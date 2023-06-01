Fransa meclisi, influencer’ların faaliyetlerini denetleyen tasarıyı kabul etti

Fransa meclisi, influencer’ların (sosyal medya fenomeni) sosyal medyadaki ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını onayladı.

Fotoğraf: Arşiv

Fransa’da Ulusal Meclis genel kurulunda, influencer’ların sosyal medya platformlarında ticari faaliyetlerini denetlemeyi amaçlayan yasa tasarısı ikinci kez görüşüldü.

Ticaretle uğraşan influencerların faaliyetlerine hukuki tanımlama getiren yasa tasarısı, oy birliğiyle kabul edildi. Tasarının yarın parlamentonun diğer kanadını oluşturan senatodaki oylamadan sonra nihai olarak kabul edilmesi bekleniyor.

Fransa’da bir yasa tasarısının nihai olarak kabul edilmesi için parlamentonun iki kanadı olan meclis ve senatonun tasarı metnini ayrı ayrı onaylaması gerekiyor.

Ne olmuştu?

Ulusal Meclis, 30 Mart’ta influencer’ların faaliyetlerini denetlemeye yönelik tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti.

Fransız Senatosu 9 Mayıs’ta, değişiklikler yaptıktan sonra tasarıyı oy birliğiyle kabul etti.

Yedi senatör ve yedi milletvekilinden oluşan ortak parlamenter komisyon 25 Mayıs’ta ortak tasarı metninde anlaşmış ve tasarı tekrar meclise gönderilmişti.

Tasarı, influencer’lara, içki ve estetik operasyonu reklamı yapma yasağı ve paylaşımlarında ‘reklam’ veya ‘ticari işbirliği’ yazısını zorunlu hale getiriyor.

Yasa tasarısı kapsamındaki yasakları ve yükümlülükleri ihlal eden influencer’lara hapis ve para cezası verilmesi öngörülüyor.

Fransa’daki influencer sayısı 150 bin olarak tahmin ediliyor.