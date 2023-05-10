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Yaramazlara biraz batar!

Fransa’da senato, influencer’ların faaliyetlerinin denetlenmesine yönelik tasarıyı kabul etti

Fransız parlamentosunun ikinci kanadını oluşturan senato, influencer’ların (sosyal medya fenomeni) sosyal medyadaki ticari faaliyetlerinin denetlenmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Fotoğraf: Arşiv

Fransız senatörler, dün influencer’ların sosyal medya platformlarında ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını görüştü.


Influencer’ların faaliyetlerine hukuki tanımlama getiren yasa tasarısı, senatoda oy birliğiyle kabul edildi.

Tasarı, mecliste ikinci kez görüşülecek.

Ne olmuştu?

30 Mart’ta Fransız parlamentosunun diğer kanadını oluşturan ulusal meclis, influencer’ların faaliyetlerini denetlemeye yönelik tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti.

Tasarı, influencerlara alkol ve estetik operasyonu reklamı yasağı getiriyor.

Fransa‘daki influencer sayısı 150 bin olarak tahmin ediliyor.

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