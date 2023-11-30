İmamoğlu'na 'siyasi yasak' istenen dava seçim sonrasına ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasak ve hapis istemiyle yargılandığı dava seçim sonrasına ertelendi.

Fotoğraf: İBB

İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu’nun Beylikdüzü belediye başkanlığı dönemindeki bir ihaleyle ilgili inceleme başlatmıştı. İmamoğlu dahil yedi isim hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor.

Mart 2024’teki yerel seçimde CHP’nin İstanbul adayının yeniden İmamoğlu olması bekleniyor.

Büyükçekmece 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde söz konusu davanın ikinci duruşması bugün görüldü. ANKA‘nın haberine göre duruşmada savcı, İmamoğlu hakkında zorla getirme kararı talep etti.

Savcının, İmamoğlu’nun zorla mahkemeye getirilmesi talebini reddeden hakim, dosyayı incelemek üzere Sayıştay denetçilerine sevk etti. Hakim, duruşmayı da 24 Nisan 2024’e erteledi. Böylece İmamoğlu’nun adaylık önündeki engellerden sayılan dava seçim sonrasına ertelenmiş oldu.