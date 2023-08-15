Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yeniden ‘aday’

Siyasi yol haritasını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ”İstanbul gönüllüleriyle tekrar İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum” dedi.

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‘Değişim’ ve ‘yenilenme’ tartışmalarının sürdüğü CHP’de, bu talepleri en güçlü dile getiren aktörlerden Ekrem İmamoğlu bugün siyasi yol haritasına dair açıklama yapıyor.

İmamoğlu’nun açıklamasından satır başları şöyle:

*Siyasi hayatımın en önemli amacı vatandaşlarımızı bu çaresizlikten kurtarmaktır, onlara yeni bir ufuk sunmaktır. Bu mücadeleyi son dört buçuk yılda İstanbul Büyük Şehir Belediye başkanı olarak verdim. Bu aynı zamanda bir demokrasi mücadelesiydi.

*Geçen dört yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi iktidarın baskılarına karşı direncin simgesi oldu.

*Cumhuriyet Halk Partisi önderliğindeki toplumsal ve siyasal muhalefetin yerel seçimleri kazanması bir zorunluluktur.

‘CHP, ikinci parti olmakla övünemez’

*Cumhuriyet Halk Partililer bu yüksek kazanma arzusu, azmi ve bilinciyle hareket etmek mecburiyetindendir. Önümüzdeki seçimlerde sadece belediye başkanlıklarını değil, belediye meclislerini de kazanmalıyız. Bunun için bütün örgütümüz, belediye başkan adaylarıyla birlikte, bu değişim ve dönüşüm sürecini en güçlü şekilde tamamlayıp, uyum içinde çalışmak, çalışmak, çalışmak zorundadır.

*Şunu açık ve samimiyetimle ifade etmeliyim ki, bu uğurda partimin değişimi- dönüşümü siyaset hayatımın önemli bir misyonudur. Yürüdüğüm ve ulaşmak istediğim menzil de bu değişim ve dönüşümdür.

*Sevgili Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarım: artık CHP seçim kaybedemez. Kaybetmemeli. CHP ikinci parti olmakla övünemez. Övünmemeli. Durum idare edemez. Etmemeli.

‘CHP’nin geçmişi tertemiz kadroları görevlere hazırdır’

*Dünyada bağımsızlık savaşı örgütlemiş, ülke kurmuş çok az parti vardır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda ilk genel başkanımızdır. CHP küçük iktidarların partisi olamaz. Küçük iktidarlarla tatmin olamaz. Bu alışkanlık sona ermelidir. İstanbul’dan Tunceli’ye, Edirne’den Diyarbakır’a, Trabzon’dan Kahramanmaraş’a, Manisa’dan Sinop’a CHP’nin geçmişi tertemiz kadroları, parti emekçileri, görevlere hazırdır. CHP tarihini çok iyi bilen bu kadrolar, yeniden bir tarih yazmak için önlerinin açılmasını beklemektedirler.

‘İstanbul’u kazanmak için bir araya gelmeliyiz’

*Sevgili Yurttaşlarım: İstanbul Büyük Şehir Belediyesini korumalıyız. İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin bu iktidarın eline geçmesinin maliyetinin idrâkına varmalıyız.

*Geçen sürede gördük ki, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ni gayri hukuki yollardan elde etmek için birçok yol denendi; denemeye devam edecekler.

*Bunu şimdiye kadar halkımızın feraseti sonucu başaramadılar. Şimdi seçimlerde İstanbul’u tekrar kazanmak için bir araya gelmeliyiz, aramızdaki tartışmaları bir kenara bırakıp, odaklanmalıyız.

*Bu büyük başarı için, parti ayrımı yapmadan, beraberce hareket etmemiz gerekiyor. Ben 2019 seçimlerindeki gibi partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım. Muhalefet partilerinin de bu şuurla hareket edeceğine, bu meselenin partiler üstü bir mesele olduğunun anlaşılacağına gönülden inanıyorum.

‘İstanbul’u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum’

*Şehrimizin yağmalanmasına, adaletsizlik ve çevre katliamına karşı İstanbul’u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum.

*Dört sene boyunca olduğu gibi, 16 milyona eşit hizmet götürmek için yola çıkıyorum

*Yoksulluğu söküp atan refah içinde bir şehir oluşturmak için yola çıkıyorum; Katılımı ve ortaklaşan aklı merkeze almak için, dünyanın tüm teknolojik yeniliklerine ve gelişimine ev sahibi olmak için yola çıkıyorum.

*Bu anlayışla 2019’da olduğu gibi CHP’li yol arkadaşlarımla, farklı partilere gönül veren İstanbullularla, kentine ve oyuna sahip çıkan İstanbul gönüllüleriyle tekrar İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum.

*İstanbulluları ve tüm yurttaşlarımı da bu yürüyüşe davet ediyorum.

Daha sonra sorulara yanıt veren İmamoğlu’nun cevapları şöyle oldu:

*Ben hala sayın genel başkanın değişim ve dönüşüm sürecinin liderliğini yaparak partimizin tüm kadrolarıyla yenilenmesiyle süreci hazırlaması gerektiğini düşünüyorum.

*CHP’nin tarihi bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi, ismi geçtiği için söylüyorum Özgür Özel’dir.