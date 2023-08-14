Ekrem İmamoğlu yarın açıklama yapacak

CHP’de devam eden değişim tartışmalarının önemli aktörlerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın bir açıklama yapacak.

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‘Değişim’ ve ‘yenilenme’ tartışmalarının sürdüğü CHP’de, bu talepleri en güçlü dile getiren aktörlerden Ekrem İmamoğlu yarın bir açıklama yapacak.

İstanbul’da devam eden ilçe kongreleri sürecinde belli bir aşama geride kaldı. İstanbul açısından kritik önemdeki ilçelerin kongreleriyse önümüzdeki hafta devam edecek.

Gelinen aşamadan ‘memnun olduğu’ belirtilen İmamoğlu yarın saat 12:00’de kameraların karşısına geçecek.

İmamoğlu’nun devam eden tartışmalar, yerel seçimler ve CHP’ye dair açıklamalar yapması bekleniyor.