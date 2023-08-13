CHP İstanbul’un 12 ilçesinde yönetimini belirledi

CHP’nin devam eden kongreler sürecinde İstanbul’da düzenlenen 12 ilçe kongresinde ilçe yönetimleri ve il delegeleri belirlendi. İlçe kongrelerindeki yarışlarda iki CHP’li belediye başkanı, il başkanını belirleyecek olan il delegesi listesinde yer almadı.

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28 Mayıs seçimlerinde alınan yenilginin ardından ‘değişim’ ve ‘yenilenme’ tartışmalarının başladığı CHP’de kurultay süreci ilçe yönetimleri ve il delegelerinin seçimleriyle devam ediyor. Bugün İstanbul’un Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Sancaktepe ve Silivri ilçelerinde seçimler düzenledi.

CHP’nin İstanbul seçimleri sürecinde özellikle değişim isteyenlerle CHP’nin genel merkez yönetimini destekleyenler yarıştı. Öte yandan yarışan taraflar, parti içinde özellikle belediye başkanlarıyla da ittifak yaptı.

İki adayın yarıştığı Bağcılar’da mevcut ilçe başkanı Murat İmrek, 2019’da İstanbul’un CHP tarafından kazanıldığı seçimlerde ilçe başkanı olan Murat Sönmez karşısında yenildi. Sönmez 201 delegenin oyunu alırken, İmrek 286 delegenin oyunu aldı.

Bakırköy’de CHP’nin önceki dönem ilçe sekreteri Gizem Arslan’ın başkan olarak yer aldığı tek listeyle seçim yapıldı. İl delegelerinin de belirlendiği seçimde Bakırköy Belediyesi Başkanı Bülent Kerimoğlu il delegesi olarak listede yer almadı. Partililer Kerimoğlu’nun kendisinin listede yer almak istemediğini, bununsa çizilme ihtimalinden kaynaklanmış olabileceğini dile getiriyor.

Başakşehir’de CHP’de değişim söylemlerini eleştiren isim olan mevcut ilçe başkanı Deniz Bakır, Beyzade Kayabaşı karşısında yarışı geride bitirdi. Kayabaşı 208 oy alırken, Bakır 188 oy aldı.

Büyükçekmece’de tek listeyle girilen seçimlerde ipi mevcut ilçe başkanı Halis Çiçekçi göğüsledi. Çiçekçi’nin 218 oy aldığı seçimlerde, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün il delegesi listesinde yer almadı.

Çatalca’da tek aday ve listeyle girilen seçimlerde Mehmet Çoban 193 oyla bir kez daha bu göreve seçildi.

Esneyurt’taysa CHP’li belediye yönetiminin desteklediği iddia edilen Reşhan Karahan ve önceki dönem ilçe başkanı Ali Gökmen’le birlikte hareket ettiği belirtilen Hüseyin Ergin yarıştı. Ergin, yarışı 204 oyla 196 oy alan Karahan’ın önünde kapattı.

Tek adayla seçime gidilen Silivri’de mevcut ilçe başkanı Berk Esen 301 oyla bir kez daha ilçe başkanlığına seçildi. Benzer biçimde tek adayla seçime gidilen Beşiktaş’ta ise 271 oy ile Alican Şen ilçe başkanlığına seçildi.

Bayrampaşa’da mevcut ilçe başkanlığı görevini sürdüren Hasan Mutlu 192 oy alırken, rakibi İbrahim Bulut 129 oy aldı ve Mutlu bir dönem daha görevinde kaldı.

Sancaktepe’de de tek adayla gerçekleştirilen seçimlerde 211 oy alan Muharrem Aydın ilçe başkanlığına seçildi.

Çekmeköy’de ise CHP’li İlgezdi ailesiyle Çapan ailesinin desteğini aldığı belirtilen Erdal Yıldırım 185 oyda kalırken, Melda Tutan 195 oy ile ilçe başkanlığına seçildi.

Avcılar’da Erdal Nas’la Mesut Aslan’ın yarıştığı seçimleri 271 oy alan Erdal Nas kazandı. Mesut Aslan’sa 139 oyda kaldı.