Kılıçdaroğlu’nun ekibi İstanbul’da ikiye bölündü

ALTAN SANCAR

CHP’de devam eden kongreler sürecinde belirleyici konumdaki İstanbul’da dikkat çekici bir bölünme meydana geldi. İstanbul’daki yarışta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın ekip ikiye bölündü.

Fotoğraf: CHP

Kaybedilen seçimlerden sonra CHP’de kurultay sürecine geçildi. Mahalle delegelerinin seçimlerinin sona ermesiyle birlikte ilçe başkanlarının belirlendiği kongreler başladı. Bunlar arasında en dikkat çekici yarış İstanbul’da geçiyor. Kentte bir yandan ‘değişim’ isteyenlerle genel merkez yönetimini destekleyenler yarışırken, bir yandan da farklı bölünmeler gündeme geliyor.

Diken’in CHP kaynaklarından edindiği bilgilere göre, İstanbul’da CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yakın ekip bölündü. ’10 Aralık Hareketi’ olarak bilinen ekiple bazı ilçe başkanları ve genel merkezden etkili isimler arasında ayrışma ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP’nin eski genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı gibi önemli isimlerin yer aldığı grup, Kılıçdaroğlu’nu destekliyor. Kamuoyu bu grubu ’10 Aralık Hareketi’ diye biliyor. Hareket, ağırlıklı olarak CHP’nin daha soldan bir bakışa sahip olması gerektiği görüşünü sıklıkla dile getiriyor. Harekete ayrıca kentteki bazı ilçe belediye başkanları da destek veriyor.

Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bir diğer ekipse kentte bazı CHP’li ilçe başkanları ve delegede ektisi olan, Kılıçdaroğlu’yle uzun süre yakın mesai yapmış isimlerden oluşuyor. Kendilerinin uzun süredir tabanda emek harcadığını dile getiren bu ekip, genel merkezden bazı isimlerin desteğini alıyor. Destek verenler arasında İstanbul’da etkili olduğu bilinen CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın da yer aldığı iddia ediliyor.

Delege yapısının şekillenmesinin ardından tarafların bir araya gelerek il başkanlığı için bir isim üzerinde uzlaşıp uzlaşmayacakları da partide merak konusu. Kaynaklar son dönemeçte Kılıçdaroğlu’nun duruma müdahil olup karar verebileceğini söyledi.