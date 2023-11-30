70'inde doğurdu, hem de ikiz

Ugandalı 70 yaşındaki Safina Namukwaya, tüp bebek tedavisiyle ikiz bebek dünyaya getirdi.

Fotoğraf: Kampala Uluslararası Kadın ve Doğum Hastanesi

Uganda’nın başkenti Kampala’daki Uluslararası Kadın ve Doğum Hastanesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre bebeklerin biri erkek diğeri kız.

Açıklamada, doğumun sadece bir tıbbi başarı olmadığı, aynı zamanda ‘insan tabiatının gücü ve direncini de ortaya koyduğu’ ifade edildi.

İlk kez anne oldu

Afrika’da ‘doğum yapan en yaşlı kadın’ olduğu tahmin edilen Namukwaya’nın bir süredir tüp bebek tedavisi gördüğü ve ilk kez anne olduğu belirtildi.

Paylaşımda açıklamalarına yer verilen Namukwaya ise yıllardır anne olamamasından ötürü çevresindekiler tarafından ‘küçümsendiğini’ söyledi.

Anne Namukwaya ve bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.