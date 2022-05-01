Arka arkaya üç kez ikiz doğurdu

ABD’nin New York kentinde yaşayan bir kadın ikiz doğurdu; hem de üçüncü kez!

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Pazartesi günü ‘Kenzy’ ve ‘Kenzley’ adlı biri kız diğeri erkek olan ikizlerini Westchester Tıp Merkezi’nde dünyaya getiren Kimberly Alarcon (37) ve eşinin yeni doğan bebeklerle toplam çocuk sayısı 10’a yükseldi. Bebeklerin de annenin de sağlıklı olduğu belirtildi.

2016’da, ilk ikizlerini doğurduğunda ikisi kız biri erkek üç çocuğu olan Alarcon, “Dördüncü hamilelikte ikiz olduğunu öğrenince çok şaşırdım. Şaka sandım hatta ama değildi” dedi.

Biri kız biri erkek ikizlerden üç yıl sonra yine biri kız biri erkek ikinci ikizlerini dünyaya getiren Alarcon, 2021’de üçüzlere hamile kaldığını öğrendiğini ancak bebeklerin birini kaybettiğini ve üçüncü kez ikiz doğurduğunu anlattı.

Kalabalık aileye alışık olduğunu, annesinin 10 biyolojik sekiz de evlat edindiği çocuğu olduğunu dile getiren Alarcon’un doktoru Angela Silber, arka arkaya üç kez ikiz doğurmanın nadiren rastlanan bir durum olduğunun altını çizerek, “Burada çalıştığım 20 yıl boyunca böyle bir şeye tanık olmadım” dedi.

Evin çok kalabalık ama aynı zamanda neşeli ve eğlenceli olduğunu söyleyen Alarcon başka çocuk istemiyor.