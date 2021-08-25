Üç yıl içinde iki kez ikiz doğurdu: Beş çocuğu var

Britanya’da, 24 yaşındaki Nadine Robertson’ın beş çocuğu var. Üç yıl içinde iki defa ikiz doğurdu. İkizler tüp bebek değil!

Fotoğraflar: Daily Mail

Doncaster’da yaşayan Robertson, 2017’de kızı Isla’yı kucağına aldı. 2018’de ilk ikizleri Oilivia ve Ivy’yi dünyaya getiren genç kadın, 10 hafta önce bir kez daha ikiz doğurdu. Onlara da Cody ve Hazel adlarını verdi.

Eşi Phil’in de kendisinin de ailesinde ikiz olmadığını söyleyen Nadine Robertson, her sabah bir maratona başlar gibi uyandığını belirterek, “İtiraf etmem gerekirse delice bir şey ama çocuklarımla hayatı ve koşturmayı seviyorum” dedi.

Aile dört odalı bir evde yaşıyor. En büyük çocukları olan dört yaşındaki Isla’nın kendine ait odası var, ikizler ise birer odayı paylaşıyor.

Beş yaşın altındaki beş çocukla koşuşturmalı ama bir o kadar da renkli bir hayat süren Robertson, dışarı çıktığında her seferinde birilerinin yorum yaptığını, şaşkınlıklarını ifade ettiklerini söylüyor.

“Ne zaman çıksam mutlaka birileri durduruyor elimi tutan ikizlerin ve bebek arabasında da ikizlerin olduğunu görünce çok şaşırıyor ve ne kadar tatlı olduklarını söylüyorlar” diyen Robertson, Facebook’ta ikiz annelerinin kurduğu gruplarına üye.

Sokaktakilerin sorduğu soruların başında, “Tüp bebek mi yaptınız” ve, “Huyları benziyor mu” geliyor. Başta özellikle tüp bebek sorusuna içerlediğini anlatan Robertson artık alışmış ve aldırmıyor. Nezaketle yanıt verip gülümseyerek soranların yanından ayrılıyor.