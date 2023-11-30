Merriam-Webster Sözlüğü'nden yılın kelimesi: Otantik

ABD’nin en eski sözlük yayıncısı Merriam-Webster, yılın kelimesi olarak ‘sahici’ anlamına gelen ‘otantik’i seçti.

Sözlük yayıncısına göre bu yılın kelimesine yönelik ilgi, ‘yapay zeka hakkındaki gelişmeler ve sosyal medya’dan kaynaklanıyor.

“Açıkça arzu edilen bir nitelik olmasına rağmen, ‘otantik’i tanımlamak zor ve tartışmaya tabi” diyen yayıncı, geçmişte ABD’de çok aranan bu kelimenin popülaritesinin bu yıl artmasının nedeni olarak ‘gerçek’ ile ‘sahte’ (fake) arasındaki çizginin giderek bulanıklaşmasını gösterdi.

Yayıncıya göre yapay zeka patlaması bu bulanıklığı körüklüyor ve metin, resim ve videoların gerçekliğine ilgiyi artırıyor.

Yayıncı, markalar, sosyal medya fenomenleri ve ünlülerin de bu kelimeyi popüler hale getirdiğini belirtti. Bunlar arasında, insanların sosyal medyada daha otantik olması gerektiğini söyleyen X’in sahibi Elon Musk da bulunuyor.

Yayıncının bu yıl için popüler olarak seçtiği kelimelerden biri de sahte içerikler üretilmesini sağlayan; yapay zeka temelli ‘deepfake.’

2023’te en çok kullanılan diğer kelimeler arasında romantik çekicilik ya da cazibe anlamına gelen ve daha çok sosyal medyada kullanılan ‘rizz’ ve eski ABD başkanı Donald Trump’ın dört ayrı hukuki davada suçlanmasının ardından ilginin arttığı ‘indict’ (iddianame) yer alıyor.

Merriam-Webster sözlüğü, 2022’de yılın kelimesi olarak bir kişinin kendi gerçeklerini ya da inançlarını sorgulamasına neden olacak ölçüde manipüle edilmesi anlamına gelen ‘gaslighting’i seçmişti.