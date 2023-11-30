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Yaramazlara biraz batar!

Rekabet Kurulu'ndan ilaç şirketlerine soruşturma: Listede devler de var

Rekabet Kurulu, çoğunluğu ilaç sektöründe faaliyet gösteren 19 şirket hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Kurulun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre soruşturma rekabetin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla açıldı.


Şirketler şunlar:

  • AbbVie Tıbbi İlaçlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
  • Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  • AstraZeneca İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
  • BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
  • Bausch & Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi
  • Bayer Türk Kimya Sanayii Limited Şirketi
  • GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  • İlko İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  • Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
  • Liba Laboratuarları Anonim Şirketi
  • Menarini Sağlık ve İlaç Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
  • Merck İlaç Ecza ve Kimya Ticaret Anonim Şirketi
  • Merck Sharp Dohme İlaçları Limited Şirketi
  • Michael Page International Nem İstihdam Danışmanlığı Limited Şirketi
  • Panasonic Elektronik Satış Anonim Şirketi
  • Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi
  • Sanof İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  • SIFI İlaç Anonim Şirketi
  • World Medicine İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.

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