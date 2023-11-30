Enflasyonda yeniden hızlanma bekleniyor

Bloomberg HT’nin kasım ayı enflasyon beklentisine göre yıllık enflasyonun artışını yeniden hızlandırması bekleniyor.

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Ekim’de tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61,36 artış kaydetmiş, aylık artış da yüzde 3,43 olmuştu.

Bloomberg HT’nin enflasyon anketi sonuçlandı. Ekim ayında az da olsa izlenen gevşemeye karşın kasım ayında beklentiler yeniden hızlandı.

Ankete katılan 23 kurumun medyan beklentisi kasım ayında TÜFE’nin aylık yüzde 3,8; yıllık yüzde 62,8 artacağı yönünde.

Kasım ayı enflasyonu için en düşük aylık beklenti yüzde 2,89; en yüksek beklenti yüzde 4,6 seviyesinde gözlendi.

Kasım ayında yıllık enflasyon içinse en yüksek tahmin yüzde 64,1; en düşükse yüzde 61,2 seviyesinde tahmin edildi.

Zirve tahmin yüzde 72

2023 sonu enflasyon beklentisi 21 kurumun katılımıyla medyanda yüzde 66,5 seviyesinde kaydedildi.

2024 sonuna ilişkin enflasyon beklentisiyse 21 kurumun katılımıyla yüzde 42,24 oldu.

Ayrıca 20 kurumun katılımıyla düzenlenen 2024 enflasyonunda zirve tahmini yüzde 72 seviyesinde oldu.