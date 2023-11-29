OECD, Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminini yükseltti

Paris merkezli Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nün (OECD) Türkiye için büyüme ve enflasyon beklentisini yükseltti.

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OECD, ‘Ekonomik Görünüm’ adlı raporunu paylaştı. OECD, bu yılki yüzde 2,9’luk büyümenin ardından küresel ekonominin 2024’te yüzde 2,7’ye gerilemesi ve 2025’te yüzde 3’e yükselmesini bekliyor.

OECD, 2023 Türkiye büyüme beklentisini de yüzde 4,3’ten yüzde 4,5’e, enflasyon beklentisiniyse yüzde 52,1’den yüzde 52,8’e çıkardı.

OECD’in 2024 enflasyon tahminiyse yüzde 39,2’den yüzde 47,4’e yükseltildi.

Sıkılaşan para politikası ve enflasyonun hane halkı tüketimini zayıflatacağı, bununla birlikte Türkiye’nin ihracatının daha güçlü bir küresel büyümeyi yansıtacak şekilde 2025’te ivme kazanacağı öngörülüyor.