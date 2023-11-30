Beş gece boyunca oyun yayını açan stajyer öğrenci 'yorgunluktan' hayatını kaybetti

Çin’de bir öğrenci, staj yaptığı şirkette peş peşe beş gece boyunca oyun yayını açtıktan sonra ‘yorgunluktan’ hayatını kaybetti.

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Henan eyaletindeki Pingdingşan Meslek Yüksekokulu’nda son sınıf öğrencisi Li Hao, altı aylık staj için Çinli medya şirketi Henan Qinyi Kültür’le sözleşme imzaladı.

Sözleşmeye göre Li’nin 26 günde 240 saat canlı yayın yapması ve 15 kısa klip yüklemesi gerekiyordu. Bunun karşılığı olarak da hesabına 3000 yuan (11 bin lira) maaş yatırılacaktı.

Daily Mail‘in aktardığına göre Henan eyaletinin başkenti Jengju’da yaşayan Li ev arkadaşları tarafından uykusunda tepkisiz ve hızla nefes alıp verirken bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Li, hayatını kaybetti.

İddiaya göre Li, ölümünden önceki beş gün boyunca akşam 9’dan sabah 6’ya kadar canlı yayın yaptı.

Babası oğlunun daha fazla para kazanabilmek için gece vardiyasına geçmesi için kendisine baskı yapıldığını söylerken şirket iddiayı reddetti.

Bununla birlikte Li’nin resmi bir çalışan ya da stajyer olmadığını aktaran şirket, sadece basit bir ortaklık yaptıklarını öne sürerek sorumluluğu üstlenmek istemedi.

Birçok yayıncının iş ve hayat dengesini kuramadığını belirten şirket, aileye ‘insani yardım’ amacıyla 5000 yuan (18 bin lira) teklif etti.