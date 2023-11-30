ABD'nin eski dışişleri bakanı Henry Kissinger, 100 yaşında öldü

Eski ABD dışişleri bakanı Henry Kissinger, 100 yaşında öldü.

Kişisel internet sitesinden yapılan açıklamada Kissinger’ın Connecticut eyaletindeki evinde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Nazi Almanya’sından kaçan Yahudi bir ailenin çocuğu Kissinger, Richard Nixon ve Gerald Ford dönemlerini kapsayan 1973-1977 yılları arasında dışişleri bakanı, 1969-1975 yılları arasında ise ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yaptı.

Kıbrıs’taki darbeden Şili’de sosyalist devlet başkanı Salvatore Allende’nin devrilmesine kadar dünya siyasetini şekillendiren geliştirmelere etkisi hep tartışılan Kissinger, özellikle Kamboçya’nın bombalanması ve 1970’te Vietnam’ın güneyinin işgal edilmesindeki rolü nedeniyle ülke içinde ve dünya çapında yaygın biçimde eleştirildi.

Savaş sona erdikten onlarca yıl sonra dahi sivilleri öldürmeye ve sakat bırakması nedeniyle Kamboçya’ya atılan misket bombaları, Kissinger’ı hayatı boyunca eleştirilerin hedefinde tuttu.

Buna karşılık Vietnam’da sağlanan ateşkesteki rolü nedeniyle Kissinger’a 1973’te Nobel Barış ödülü verilmişti.