ABD, Türkiye'ye 'Hamas' endişesini iletmiş

ABD’nin Türkiye’ye ‘Hamas’ın parasal kaynakları’ konusundaki ‘derin endişelerini’ ilettiği bildirildi.

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Reuters haber ajansına göre ABD Hazine Bakanlığı’nın terörizm ve mali İstihbarattan sorumlu müsteşarı Brian Nelson, ‘Hamas’ın Türkiye’deki para kaynakları ve muhtemel yasa dışı faaliyetleri’ konusunda ‘derin endişelerini’ Türk hükümet yetkililerine iletti.

Nelson, Türkiye’nin Hamas’ın para topladığı öncelikli ülkeler arasında bulunduğunu, İsrail’le savaş durumunda bunu avantaj olarak değerlendirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, birçok Batı ülkesinin ‘terör örgütü’ olarak tanımladığı Hamas’a ilişkin şunları demişti:

“Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur.”