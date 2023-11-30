Nepal'de ilk eşcinsel evlilik

Nepal’de eşcinsel evliliklerin yasal hale gelmesinin ardından ilk evlilik yapıldı.

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Bu karar, Yüksek Mahkeme’nin büyük ölçüde muhafazakar olan ülkede eşcinsel çiftlerin evliliklerinin önünü açan bir ara karar çıkarmasından beş ay sonra geldi.

Batıdaki Lumjung bölgesindeki yetkililer, çarşamba günü 36 yaşındaki Maya Gurung ve 26 yaşındaki Surendra Pandey’in birlikteliğini resmi kayıtlara geçirdi.

BBC‘nin aktardığına göre ülkenin önde gelen LGBTİ+ hakları aktivisti Sunil Babu Pant bu ‘tarihi’ anı LGBTİ+ bireyler için zafer olarak nitelendirdi.

Gurung ve Pandey neredeyse on yıldır birlikteler. Çift 2017 yılında bir tapınak töreniyle evlenmiş ve o tarihten bu yana birlikteliklerinin yasal olarak tanınmasını talep etmişti.

Gurung, resmi belgelerde cinsiyetini değiştirmemiş transseksüel bir kadın. Pandey ise erkek olarak doğdu ve kendini erkek olarak tanımlıyor.

Çiftin en büyük hayali ise ekonomik durumları düzeldiğinde bir çocuk evlat edinmek.