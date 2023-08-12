Nepal’de adet gördüğü için kulübede kalmaya zorlanan kız çocuğu hayatını kaybetti

Nepal’de 16 yaşındaki bir kız çocuğu, adet gören kadınların evlerinin dışındaki kulübelerde kalmaya zorlandığı yasa dışı ‘chhaupadi’ uygulaması sonucunda hayatını kaybetti.

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Guardian’ın aktardığına göre Hindistan sınırındaki Baitadi bölgesinde yaşayan Anita Chand, çarşamba günü uyurken yılan sokması sonucu hayatını kaybetti. Ölümü, 2019’dan beri chhaupadi’den bildirilen ilk ölüm.

Chhaupadi, kadınların adet döneminde ‘kirli’ ve ‘dokunulması yasak’ olduklarına dair yüzlerce yıllık inanca dayanıyor. Adet döneminde kadınların çok sayıda işi yapmasına izin verilmezken bazı durumlarda bu süre boyunca ‘adet kulübelerine’ sürülüyor.

2005’te yasa dışı ilan edilen chhaupadi’nin üç aya kadar hapis ve 3 bin Nepal rupisi (22,64 dolar) para cezası var.

Baitadi’deki Pancheshwar belediyesinin başkan yardımcısı Bina Bhatta, “Bu uygulamayı sona erdirmek için çalışıyoruz, ama hala yapacak çok şeyimiz var” dedi.