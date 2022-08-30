Akşam Postası / 30 Ağustos 2022

Kılıçdaroğlu’ndan gençlere ‘provokasyona gelmeyin’ çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, ”Her türlü provokasyona maruz kalacağız” diyerek gençleri sakin olmaları konusunda uyardı.

Özlük hakları için Ankara’da toplanan özel sektör öğretmenlerine polis müdahelesi

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, özlük haklarının iyileştirilmesini talep etmek için Ankara’da toplandı. Gruba polis müdahale etti. Aralarında avukat ve öğretmenlerin olduğu en az dokuz kişi gözaltına alındı.

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Arnavutluk’ta yakalandı

Kripto para borsası Thodex’in firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’ta yakalandığı ve iadesi için işlem başlatıldığı belirtildi.

Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi

Cumartesi Anneleri/İnsanları, 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü’nde Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı’nda bir araya geldi. Basın açıklamasında bulunmak isteyen gruba polis müdahale etti. Müdahelede 14 kişi gözaltına alındı.

İki öğrenciden biri vizede ret yiyor: Başvurular karaborsaya düştü

Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği Başkanı Osman Yılmaz, vizeye başvuran her 100 öğrenciden 50’sinin ret yediğini belirtti. Endless Abroad Gene Müdürü Gökhan Özdemir’se öğrencilerin vize başvurularının karaborsaya düştüğünü söyledi.

Gazprom, Fransa’ya verdiği gazı yine azalttı

Fransız enerji şirketi Engie, Rus enerji şirketi Gazprom’un bugünden itibaren Fransa’ya sevk edilen gazın akışını tekrar azaltacağını duyurdu.

Antik Çağ’ın kuş kahini Markos’un mezarı Bergama’da bulundu

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Bergama Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında, Antik Çağ’ın Kuş Kahini Rahip Markos’un mezarı ortaya çıkarıldı.

Reuters analizi: Bitcoin tutunacak dal arıyor

Bir zamanlar 69 bin dolar seviyesine kadar çıkan Bitcoin son dönemde 20 bin dolar civarında seyrediyor. Küçük yatırımcı, yükselmesini umarak varlıklarını uzun süredir elinde tutarken, kurumsal yatırımcılar da piyasaya iştahla bakıyor; çok alan da düşüşten dolayı satan da var.

Yandaş yazarlar yeni gelir kapısı bulmuş: ‘Hakaret’ten ayda 300 bin lira kazanan var

Habertürk’ten Fatih Altaylı, iktidar yanlısı yazarların kendilerine hakaret edenlerden aylık 300 bin TL’ye varan gelirler ettiklerini belirterek, işi ticarete döktüklerini yazdı.

Yeni nesil pasaportların üretimi başladı

Türkiye’nin ‘yerli ve milli’ pasaportlarının üretimi dün gece başladı. İlk olarak yeşil pasaport basılırken, artık ‘Turkey’ yerine ‘Türkiye’ ifadesi yer alacak.

Peker’in iddialarının odağındaki Taşkesenlioğlu, İBB’den ihaleleri toplamış

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği ‘rüşvet ağı’ iddiasında adı geçen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, AKP yönetiminde olduğu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) 14 ihale almış.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Irak’a seyahat uyarısı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Irak’taki güvenlik durumu nedeniyle Türk vatandaşlarına zorunlu haller dışında Bağdat’a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesi verdi.

Üç adımda yeni sosyal konut projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesinde gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacağını bildirdi.