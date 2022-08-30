Yeni nesil pasaportların üretimi başladı

Türkiye’nin ‘yerli ve milli’ pasaportlarının üretimi dün gece başladı. İlk olarak yeşil pasaport basılırken, artık ‘Turkey’ yerine ‘Türkiye’ ifadesi yer alacak.

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AA’nın aktardığına göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece saatlerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek dünyanın en güvenli pasaportu olacağını bildirdiği ‘üçüncü nesil’ olarak adlandırılan pasaportun üretimini başlattı.

Yeşil pasaportların süresi uzadı

Mayısta aldıkları kararla yeşil pasaportların süresini beş yıldan 10 yıla çıkardıklarını anımsatan Soylu, bugün itibariyle nüfus müdürlüklerinde herhangi bir ücret ödemeden süresi dolan pasaportların uzatılabileceğini aktardı.

‘Turkey’, ‘Türkiye’ olacak

Soylu, yeni pasaportlarda ‘Turkey’ yerine ‘Türkiye’ ifadesinin yer aldığına dikkat çekti.

Önceki pasaportlarda 27 güvenlik ögesi bulunduğunu, yerli pasaporttaysa 36 ilave güvenlik ögesinin daha yer aldığını belirten Soylu, bu pasaportların sayfalarında Türkiye’nin tarihi ve kültürel yerlerinin fotoğraflarının bulunduğunu, endemik bitki yapısının da güvenlik ve tamamlayıcı öge olarak kullanıldığını söyledi.