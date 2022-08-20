Yeni pasaportların üretimi 25 Ağustos’ta başlıyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 25 Ağustos’ta üretimine başlanacak yerli ve milli pasaportların, holografik şerit, hayalet resim, metamorfik desen gibi özelliklerle dünyanın en güvenli pasaportu olacağı bildirildi.

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Pandemi kısıtlamaları sonrasında oluşan uluslararası seyahat ihtiyaçları sonucunda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pasaport talebinde olağanüstü artış görüldüğü belirtilen açıklamada şunlar belirtildi: “Küresel ölçekli tedarik zincirinin bozulması nedeniyle pasaport üretiminde kullanılan çip ve diğer malzemelerin temininde tüm dünyada sorunlar yaşanmaktadır. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, ABD, Fransa, Avustralya, İngiltere, İsrail, Norveç ve Kanada gibi ülkeler başta olmak üzere pasaport temininde sorunlar yaşandığı ve buna bağlı olarak pasaport randevusu ve pasaport teslim sürelerinin uzadığı, bazı ülkelerde bu sürenin altı ayı geçtiği görülmüştür.”

2022’nin 7 aylık döneminde 1 milyon 360 bin pasaport düzenlendi

Dünyada yaşanan bu krize rağmen umumi (bordo) pasaport taleplerinin 30, hususi (yeşil) pasaport taleplerinin de en fazla 60 gün içinde karşılandığının belirtildiği paylaşımda, “Acil pasaport talepleri ise vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ivedilikle karşılanmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla 889 bin 855, 2022 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla da yüzde 65 artışla 1 milyon 360 bin 653 pasaport düzenlenmiştir. Ancak bu yıl içinde pasaport alan kişilerden yüzde 58’inin yurt dışına çıkış yapmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Hususi pasaportların geçerlilik süresi beş yıldan 10 yıla uzatıldı

Paylaşımda, hususi pasaportların (yeşil) kullanım süresinin beş yıldan 10 yıla çıkarıldığı belirtildi: “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce bugün itibarıyla 76 milyon 842 bin kimlik kartı, 8 milyon 811 pasaport, 17 milyon 343 bin sürücü belgesi, 41 bin özel güvenlik kimlik kartı ve 30 bin fahri trafik müfettiş kartı basılarak ülkemizin en uzak noktasındaki vatandaşımıza en geç 3 gün içinde teslim edilmiştir.”