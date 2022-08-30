Erdoğan: Yunanistan, bizim siyasi dengimiz ve muhatabımız değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yunanistan, bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı’ndaki Zafer Bayramı kutlamasında konuşan Erdoğan, özetle şunları dedi:

* Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan’ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz.

* Yunanistan hava sahamızı, uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkararak NATO ve müttefiklere meydan okumuştur.

* Bize F-35 vermiyorlarmış, aldığımız savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış, umrumuzda değil. Bizden esirgenen her ürünü üretme kabiliyetine sahibiz.

* Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023’ü, cumhuriyetimizin ikinci asrını ‘Türkiye 100 yılı’ haline getirecek yeni atılımın başlangıcı haline dönüştüreceğiz.

* Hazırlıklarına başladığımız 2053 vizyonumuzla, ülkemizi dünya liginin en üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışan budur.