İki öğrenciden biri vizede ret yiyor: Başvurular karaborsaya düştü

Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği Başkanı Osman Yılmaz, vizeye başvuran her 100 öğrenciden 50’sinin ret yediğini belirtti. Endless Abroad Gene Müdürü Gökhan Özdemir’se öğrencilerin vize başvurularının karaborsaya düştüğünü söyledi.

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TL’deki rekor değer kaybı Avrupa ülkelerine seyahat edebilecek kişi sayısının azalmasına neden olmuştu.

Ama bu maliyetlere katlanarak Avrupa ülkelerine vize başvurusunu göze almış Türk vatandaşları da önde gelen Avrupa ülkelerinin konsolosluklarından daha önce hiç olmadığı kadar ret yanıtı almaya başladı.

Schengenvisainfo.com verilerine göre 2016’da yüzde 4,4 olan başvurularda ret oranı her yıl düzenli artarak 2020’de yüzde 12,5’e, 2021’de yüzde 19’a yükseldi.

Ama bu ret oranı, daha önceleri Erasmus gibi programlarla seyahatlerinin önünün açılması çabalanan öğrencilerde daha yüksek.

‘Yüzde 50’si ret alıyor’

Bloomberg HT’den Cemre Nur Karaca’ya konuşan Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği (YEDAB) Başkanı Osman Yılmaz, vizeye başvuran her 100 öğrenciden 50’sinin ret aldığını anlattı.

Yılmaz şöyle konuştu: “Tüm dünyayı işin içine kattığımızda Amerika ve Avrupa kıtası dahil hemen her ülkede yüzde 50 ret alınıyor. Komşu ülkelerdeki her olayda Türkiye’yi de dahil edip bize sıkıntı çıkarıyorlar. Bunu doğru elemeleri gerekiyor. Bunu konsolosluklara sorduğumuzda bahane edildiğini görüyoruz. Bunun doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Vize verilirken de adil davranılmıyor, bazen gidilen ülkenin kriterlerine yüzde 100 uyan biri ret alırken çok fazla uymayan birine vize veriliyor. Bu durumun politikacılar tarafından müdahale edilip düzeltilmesi gerekiyor. Türk öğrencilerin vize süreci maalesef artık sancılı bir sürece dönüştü.“

‘Karaborsaya düştü’

Öğrencilerin vize başvurusu için bile yoğun çaba sarf ettiğini söyleyen Endless Abroad Genel Müdürü Gökhan Özdemir başvuru işlemlerinin karaborsaya düştüğünü anlattı.

Özdemir şunları söyledi: “Maalesef özellikle bu süreci Polonya için daha sık duyuyoruz. Öğrencilerin ‘300-400 avro verelim bize başvuru tarihi ayarlayın’ dediklerini duyuyoruz. Ama burada şöyle bir yanılgı var, başvuru alınınca ve bu para verilince kesinlikle vize çıkmıyor, orası da büyük bir muamma. Öte yandan İrlanda gibi normalde iki-üç günde vize veren ülkeler altı-sekiz ay gibi zaman diliminde bekletiyor. Neredeyse dünyadaki birçok ülke dil eğitimi konusunda vize vermiyor. Bunun etkisini daha çok geçen sene görmüştük ama şimdi de görmeye devam ediyoruz. Üniversitelerde bu durum bir nebze daha az da olsa öğrenciler dil eğitimi için başvurduklarında ret şansları yarı yarıya oluyor.”