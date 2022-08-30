Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca istifa etti

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca yayınladığı bildiride ‘sağlık sorunları’ gerekçesiyle istifa ettiğini duyurdu.
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Yaramazlara biraz batar!
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