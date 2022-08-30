Kılıçdaroğlu’ndan gençlere ‘provokasyona gelmeyin’ çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, ”Her türlü provokasyona maruz kalacağız” diyerek gençleri sakin olmaları konusunda uyardı.

Fotoğraf: Diken

Önümüzdeki dönemlerde daha fazla provokasyona maruz kalınacağını dile getiren CHP lideri, gençlerin ayrışmaması ve barış içerisinde kalması gerektiğinin altını çizdi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şu şekilde: “Gençler, size yeniden seslenmek istiyorum. Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Ne olursa olsun, kavga etmeyeceksiniz. İnançlısı, inançsızı, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü… Ne olursanız ve kim olursanız olun, bir ortak noktanız var: Gençliğiniz çalındı!

‘Nefes darlığını bitiren demokrat amcanız olarak hatırlanmak istiyorum’

Bu ülkenin size bir gençlik borcu var. Hedefim, siyaset hayatımın sonuna giderken, olabildiğince o borcu telafi etmektir. Bunun, miraslarımdan biri olmasını istiyorum. Size her gün yaşattıkları nefes darlığını bitiren demokrat amcanız olarak hatırlanmak istiyorum.

Onun için gelecek aylarda ne olursa olsun, sakın sakın sakın kavga etmeyin. Sakın provoke olmayın. Birileri çalsın, çırpsın diye ve gençliğinizden bir beş sene daha heba olsun diye sizler birbirinize düşmeyeceksiniz. Siz barıştınız, benim görevim de bu barışı korumaktır.

Bu barışı korumak için Edirne’den Kars’a, ülkemizin her kilometre karesine ayak basacağım ve bu barışı anlatacağım. Sizler helalleşirken, arsızı, uğursuzu, hırsızı, çantacısı, borsacısından, sizden çalınan her kuruşun hesabı sorulacak.”