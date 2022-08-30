Dışişleri Bakanlığı’ndan Irak’a seyahat uyarısı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Irak’taki güvenlik durumu nedeniyle Türk vatandaşlarına zorunlu haller dışında Bağdat’a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesi verdi.

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Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün Şii din adamı Mukteda es-Sadr’ın siyaseti tamamen bırakmaya karar verdiğini duyurmasının ardından dün destekçileri cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.

Gece devam eden çatışmalarda en az 15 kişi öldü, 300’ün üzerinde yaralı var. Çatışmaların şiddetlenmesiyle İran, komşusu Irak ile sınır geçişlerini durdurdu. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, gerginliğin yatıştırılması için acil adımların atılması çağrısını yaptı.

Olaylar üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Irak’a yönelik seyahat uyarısında bulundu.

Açıklamada “Bağdat’ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu hâller dışında anılan şehre seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır” denildi.

Bakanlık, halihazırda Irak’ta bulunan Türk vatandaşları için ise “kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları” tavsiyesinde bulundu.