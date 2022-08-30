Reuters analizi: Bitcoin tutunacak dal arıyor

Bir zamanlar 69 bin dolar seviyesine kadar çıkan Bitcoin son dönemde 20 bin dolar civarında seyrediyor. Küçük yatırımcı, yükselmesini umarak varlıklarını uzun süredir elinde tutarken, kurumsal yatırımcılar da piyasaya iştahla bakıyor; çok alan da düşüşten dolayı satan da var.

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Bitcoin, geçen kasımda 69 bin dolar seviyesindeydi. Uzun süren çöküşten sonra yakın dönemde bir miktar yükselerek 25 bin doları geçti ama şimdi de 20 bin dolar seviyesine düştü. Bitcoin, kasımdan bu yana yüzde 70 ve 2022’nin başından beri yüzde 56 değer kaybetti. Reuters analizine göre buna rağmen, Bitcoin’e rağbet sürüyor.

Küçük yatırımcı elinde tutuyor

Blockchain sektörüyle ilgili veri toplayan Chainalysis’e göre, nadiren harcanan veya cüzdanlarda tutulan piyasadaki ‘likit olmayan’ Bitcoin miktarı, geçen hafta 73 bin 840 Bitcoin artarak iki aydan uzun süredir görülen en büyük haftalık artışı kaydetti. Bu miktar, kabaca 1,7 milyar dolara eşit. Chainalysis ayrıca, bir yıldan fazla bir süredir tutulan Bitcoin miktarının son dört haftada ortalama 54 bin 300 arttığını bildirdi. Bu, yaklaşık son dört ayın en büyük artışı oldu.

BSTX Menkul Kıymetler Borsası Strateji Başkanı Jay Fraser, piyasada ne olursa olsun ellerindeki kripto parayı tutan HODL grubunun etkisinin küçük görülmemesi gerektiğini söyledi. Fraser “Söz konusu Bitcoinlerin satılmaması, daha fazla kıtlığa neden oluyor. Böylece Bitcoin için bir arz şoku tekrar ortaya çıkacak” dedi.

Kurumsal yatırımcılar çok aldı, çok satıyor

Fiyatlar çok yüksekken piyasaya giren kurumsal yatırımcılar da bulunuyor. Uzmanlara göre, bu yatırımcılar düşüş döneminde çok fazla Bitcoin sattı.

Coinshares verilerine göre, geleneksel kurumsal finans oyuncuları tarafından tercih edilen dijital varlık yatırım ürünlerinden 19 Ağustos’a kadar – Bitcoin’in yeniden düşüşe geçtiği hafta – yaklaşık dokuz milyon dolarlık çıkış görüldü.

Tyr Capital Partners’ın baş yatırım sorumlusu Ed Hindi, Bitcoin’in düşüşündeki etkenlerden birinin kurumsal yatırımcılar olduğunu söylüyor. Hindi, piyasaya geç giren bu yatırımcıların 50 bin dolar gibi seviyelerden Bitcoin aldığını ve piyasayı aşağıya çektiğini söylüyor.

Bu yatırımcılar, düşüşün etkisiyle Bitcoin satıyor.

İlgi devam ediyor

Bazı piyasa gözlemcileri, dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock’un, özellikle kurumsal yatırımcılar için özel bir Bitcoin yatırım ürünü başlatma kararını, talebin güçlü kalmaya devam ettiği ve kriptoyu sıkıntıdan çekebileceği yönünde değerlendiriyor.

Swan Advisor Services’in genel müdürü Andy Edstrom, her şeye rağmen Bitcoin yatırımlarının ilgi görmeye devam ettiğini söyledi. Dipten almak isteyen birçok kurumsal yatırımcı bulunuyor.