Akşam Postası / 3 Mayıs 2022

İmamoğlu Rize’de otobüs üstünde: Bir şeyler ters gidiyor

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz’deki bayram programı başladı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de vatandaşlara miting havasında otobüs üzerinden seslendi.

Dört senaryolu anket: Erdoğan, kararsızları toplasa bile Yavaş’ı geçemiyor

MetroPOLL Araştırma’nın anketinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında açık ara önde olduğu görüldü.

Rapor: Türkiye, basın özgürlüğünde yine yerlerde; Erdoğan’a özel bölüm ayrıldı

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) yayımladığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde, Türkiye bu yıl 180 ülke arasında 149’uncu sırada yer aldı.

‘Ensarı biliyoruz’ diyen Erdoğan çark etti: Suriyelilerin dönüşü için proje hazırlıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ”Şimdi 1 milyon Suriyeli kardeşimizin geri dönüşünü sağlayacak bir projenin hazırlığındayız” dedi.

Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3-9 Mayıs için hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre sıcaklıkların ülke genelinde azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Dava Atlası: Türkiye ‘miras kavgasında’

Türkiye genelinde geçen yıl en fazla veraset davası açıldı. İstanbul’daysa zirve alacak davalarının.

Ermenistan’la üçüncü görüşme: ‘Somut ilerleme’ adımları masaya geldi

Türkiye’yle Ermenistan temsilcileri, Avusturya’nın başkenti Viyana’da normalleşme görüşmelerinin üçüncüsü için yeniden masaya oturdu. Dışişleri’nin görüşme sonrası açıklamasında ‘somut ilerleme için atılabilecek olası adımların ele alındığını‘ bildirdi.

‘Kolay para’ döneminin sonu: 410 milyar dolarlık ‘finansal şok’ dalgası geliyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) hamleleri, G7 ülkelerinin merkez bankalarında 410 milyar dolarlık küçülmeye yol açacak. Ekonomi analistleri bunun ‘finansal şok’ yaratacağı endişesinde.

‘Üç fidan’ı anma sergisi: Bir Avuçtular Deniz Oldular

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 50’nci yılında bir sergiyle anılıyor.

Araştırma: Vejetaryen beslenen çocuklarla et yiyen çocukların gelişimi karşılaştırıldı

Pediatrics dergisinde yayınlanan araştırmaya göre vejetaryen beslenen çocuklarda et yiyenlerle gelişim, boy ve besin değerleri bakımından benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Ancak vejetaryen çocuklarda az kilolu olma ihtimalini daha fazla olduğu görüldü.

Amazon’dan çalışanlarına kürtaj sınırlamasını aşmaları için maddi destek

E-ticaret firması Amazon, ABD’deki çalışanlarının, kürtajın da aralarında olduğu, hayati tehlike oluşturmayan tedavi ve müdahaleler için seyahat etmeleri gerektiğinde masraflarını karşılama kararı aldı.

Öne çıkan kostümlerle MET Gala 2022

ABD’nin New York şehrindeki Metropolitan Müzesi’nde düzenlenen MET Gala’da iddialı kostüm tercihleri yapan erkek davetliler ve Marilyn Monroe’nun elbisesini giyen Kim Kardashian konuşuldu.