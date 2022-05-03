İmamoğlu Rize’de otobüs üstünde: Bir şeyler ters gidiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz’deki bayram programı başladı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de vatandaşlara miting havasında otobüs üzerinden seslendi.

Fotoğraf: Twitter

İmamoğlu, sabah saatlerinde indiği Trabzon Havalima’nından Rize’ye geçti, burada ‘Rize seninle gurur duyuyor‘ sloganlarıyla karşılandı.

İmamoğlu ayrıca Karadeniz Sahil Yolu’nda yol boyunca yurttaşlarla bayramlaştı ve sohbet etti.

Belediye başkanı, Rize programında tıpkı bir parti lideri gibi otobüs üzerine çıkıp vatandaşlara da seslendi.

İmamoğlu konuşmasında cumhurbaşkanlığı seçimleriyle beraber toplumsal sorunları ele aldı.

Konuşmasının bir bölümünde yurt dışına kaçan gençlere değinen İmamoğlu şunları söyledi: “Aslan gibi evlatlarımız var. Çocuklarımız burada durmak istemiyor. Bir şeyler ters gidiyor. Gençlerimiz kaçar gibi yurt dışına kaçmak istiyor. Hata hepimizde, hep beraber düzelteceğiz. Millet kazanacak, bir kişi değil.”

İmamoğlu ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e teşekkür etti.